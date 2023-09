Vụ nam sinh bị 30 bạn học hành hung: Chấn thương tâm lý 23%

Theo đó, Công an huyện Lệ Thủy đã có công văn số 436/TB-CSĐT do Thượng tá Nguyễn Như Lam, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ký gửi thông báo kết luận giám định tâm thần đối với con trai ông Vương do bị hành hung tập thể trong trường THCS Hưng Thủy.

Theo ông Vương, Công an huyện Lệ Thủy đã cử 5 cán bộ đưa con của ông vào Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung đóng tại TP Huế giám định tâm thần về khả năng điều khiển hành vi.

Trung tâm pháp y tâm thần kết luận trước thời điểm bị hại và tại thời điểm bị hại, cháu V. rối loạn stress sau sang chấn (F43.1), hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi, thuộc diện cần được điều trị ngoại trú.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể xác định, theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28-8-2019 của Bộ Y tế, là 23%. Sau hơn một tháng điều trị cháu V. giảm xuống 21%.

Hiện tại cháu V. đã được Công an huyện Lệ Thủy đưa về địa phương điều trị tại gia đình. Theo ông Vương, bố cháu V., tâm lý cháu V. hiện không thể bình thường, do cháu bị hành hung từ lớp 7 đến lớp 9 nên khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

Như SGGP đưa tin, trong tiệc chia tay học sinh lớp 9 vào ngày 3-6, em T.V.V. (sinh năm 2008) học sinh lớp 9C, Trường THCS Hưng Thủy đã bị một nhóm bạn khối 9 đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh hành hung hội đồng. Cha của em V., ông Trần Văn Vương (sinh năm 1976) cho biết, cháu quá hoảng loạn và trầm cảm nặng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và không thể tham gia thi vào lớp 10.

Liên quan đến vụ việc này, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng đối với Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hưng Thủy; ông Võ Huy Thuật, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; bà Võ Thị Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng.

UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cho rằng, sự việc đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của trường và ngành giáo dục huyện nhà. Tuy nhiên, những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm này chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã yêu cầu Chi ủy Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, PV Báo SGGP đã đặt câu hỏi về vụ việc cháu V. bị bạo lực học đường lâu năm, hiện thất học, tâm lý hoang mang, huyện Lệ Thủy chưa giải quyết ổn thỏa, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trả lời: "Nếu UBND huyện Lệ Thủy có đơn đề nghị đặc cách cho cháu V. lên cấp 3, UBND tỉnh sẽ sẵn sàng xem xét đặc biệt".