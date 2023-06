Vụ nghi xả nước mặn ở “vựa lúa” Thái Bình: Người dân mong điều tra nguyên nhân lúa chết

Trong ngày 3-6, UBND xã An Tân đã tổ chức buổi gặp giữa một số cơ quan, ban ngành của UBND huyện Thái Thụy, gồm: Phòng NN-PTNT huyện, Chi cục Bảo vệ thực vật huyện, Xí nghiệp Thủy nông Thái Thụy… với bà con nông dân của xã An Tân.

Liên quan đến vụ nghi xả nước mặn vào nội đồng tại xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, khiến hàng trăm hécta lúa, hoa màu bị chết trên diện rộng (Báo SGGP đã phản ánh), tối 3-6, ông Vũ Công Thành, Chủ tịch UBND xã An Tân, cho biết, trong ngày 3-6, UBND xã An Tân đã tổ chức buổi gặp giữa một số cơ quan, ban ngành của UBND huyện Thái Thụy, gồm: Phòng NN-PTNT huyện, Chi cục Bảo vệ thực vật huyện, Xí nghiệp Thủy nông Thái Thụy… với bà con nông dân của xã An Tân.

Ông Vũ Công Thành thông tin, sau khi báo chí phản ánh và bà con có đơn thư, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo xã tổ chức cuộc họp; nội dung và tinh thần của cuộc họp này chủ yếu là để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con nông dân, từ đó xã và huyện sẽ nghiên cứu, đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Khi biết tin xã tổ chức cuộc họp để lắng nghe ý kiến, người dân trong các thôn của xã An Tân đã kéo đến trụ sở xã khá đông để lên tiếng, đề đạt nguyện vọng và giải pháp, trong đó tập trung vào việc cần khẩn trương hỗ trợ thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có.

Mặc dù phỏng đoán nguyên nhân dẫn đến lúa chết hàng loạt tại xã An Tân có thể là do thời tiết dị thường gặp điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, tuy nhiên, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thái Thụy cũng thừa nhận với PV Báo SGGP: “Người dân đã có ý kiến, tôi nghĩ cũng có lý do, vì dân trực tiếp ở đó. Do đó, nếu xác định được nguyên nhân thì cần có hình thức xử lý đơn vị liên quan. Cần xem lại cách quản lý của Xí nghiệp Thủy nông với đội ngũ vận hành cống như thế nào”.

Trong số báo ra ngày 31-5, Báo SGGP đã có bài phản ánh nội dung làm việc với các cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy, trong đó dẫn lại thông tin ông Lê Văn Nghiên, Chánh Văn phòng UBND huyện Thái Thụy, cho rằng: nông dân ở xã khi gặt xong vụ mùa thường để ruộng hoang, không chịu làm đất, cày ải, phơi ải… nên cỏ dại ăn hết chất trong đất khiến lúa vụ chiêm thường năng suất kém, chỉ được vài chục ký mỗi sào Bắc bộ (360m2), không phải đạt 2-2,5 tạ/sào như bà con thông tin.

Tại buổi làm việc ngày 3-6, hàng trăm người dân ở xã An Tân đã bày tỏ búc xúc về phát ngôn của lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy. Ông Vũ Quang Phúc, trưởng thôn Tân Phương, xã An Tân cho biết, người dân ở đây đề nghị Chánh Văn phòng UBND huyện Thái Thụy làm rõ phát ngôn trên, nếu đúng như báo nêu thì phải về xã xin lỗi người dân. Ông Phúc cũng như nhiều người dân khẳng định, thống kê năm nào năng suất lúa luôn đạt từ 2-2,4 tạ/sào Bắc bộ.

Tại buổi làm việc, người dân xã An Tân cũng đề nghị chính quyền xã An Tân có tờ trình, báo cáo với huyện, tỉnh có giải pháp hỗ trợ lương thực và nông sản bị thất thu, đồng thời có hướng xác định rõ nguyên nhân nước mặn vào nội đồng là chủ quan hay khách quan, vô tình hay cố ý!?