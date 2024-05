Vụ nổ nồi hơi ở Đồng Nai: Xác định danh tính 6 người tử vong, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), trưa 1-5, Công an tỉnh đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-5, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về vụ tai nạn lao động (nổ lò hơi) xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh do F.Y., quốc tịch Trung Quốc là giám đốc.

Hậu quả, làm chết 6 người gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi) quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi) quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi) quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Trần Văn Cường (39 tuổi) quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. XIE ZHENLONG (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy, (33 tuổi) quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên, có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu: Sở LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình có người thân bị tai nạn lao động và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân bị tai nạn; phối hợp công an tỉnh, các đơn vị liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ tại nạn lao động nói trên.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm thủ tục liên quan đến các nạn nhân tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp Sở LĐ-TB-XH, các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

5 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo Công an huyện, phòng LĐ-TB-XH, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Đồng thời, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp các sở, ngành chức năng để tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có mặt tại hiện trường và đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện, trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 20 triệu đồng và người bị thương 10 triệu đồng.

