Vụ ô tô con đâm vào lan can làm 2 người chết: Tài xế dương tính với chất ma túy

Qua test nhanh cơ quan công an phát hiện tài xế điều khiển xe trong vụ tai nạn tại đèo M'rắk làm 2 người chết có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tối 15-11, tin từ Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Anh Tài (25 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn tai nạn giao thông làm 2 người chết tại đèo M’Đrắk.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 14-11. Vào thời điểm trên, Tài điều khiển ôtô BKS: 79A – 455.35 chở theo T.Q.C. (37 tuổi), V.V.Q (35 tuổi), P.H.N.T (24 tuổi) và N.H (36 tuổi, cùng trú tỉnh Khánh Hòa) lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Khánh Hoà. Khi đi đến đoạn Km50+111K Quốc lộ 26 (thuộc địa phận xã Ea Trang) đã tông vào lan can trên lề đường khiến anh C. và anh Q. tử vong, anh H. bị thương nặng.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường cơ quan CSĐT Công an huyện M’Đrắk xác định, ngày 12-11, C. điều khiển ôtô BKS: 79A – 455.35 cùng nhóm bạn trên lên Gia Lai chơi. Tối 13-11, sau khi đã uống rượu, bia, anh C. đã thuê Đinh Anh Tài (làm nghề lái xe taxi) lái xe chở cả nhóm về lại Khánh Hòa. Tuy nhiên khi về đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn.

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh tài xế Tài và kết quả dương tính với chất ma túy.