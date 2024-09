Vụ sập cầu Phong Châu: Ngóng người thân trong tuyệt vọng

Chiều 9-9, các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) tiếp tục triển khai các kế hoạch được phân công. Tại đây, ngoài cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế... còn có những người nhà, người thân của những nạn nhân đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, có 8 phương tiện và một số người bị rơi xuống sông Hồng.

Ngồi thất thần cùng với 2 người thân khác để ngóng tin cháu gái Nguyễn Hà C., chị Nguyễn Tuyết Nga nói trong nước mắt: “Hôm qua cháu nó chào để đi xe xuống Việt Trì chơi vài hôm rồi bắt ô tô vào Đà Nẵng học đại học, thế mà hôm nay lại xảy ra sự cố này”.

Ngồi cùng gian phòng chờ người thân gần đầu cầu phía huyện Tam Nông, anh Chiến cho biết, người thân của anh cũng nằm trong số nạn nhân của vụ sập cầu. Từ hơn 10 giờ, anh và gia đình có mặt ở đây để chờ tin tức người thân. Buổi sáng sớm cùng ngày, theo anh Chiến, gia đình vẫn liên lạc được với anh Tr. (nạn nhân), nhưng từ khi xảy ra vụ sập cầu thì gọi điện thoại không có tín hiệu. Đơn vị quản lý xe do anh Tr. điều khiển cho biết, định vị cuối cùng của chiếc xe là ở cầu Phong Châu.

Đứng ngồi không yên gần hiện trường vụ sập cầu, chị Sinh (trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), nghẹn ngào cho biết, trưa 9-9, chính quyền địa phương gọi điện cho người nhà chị thông báo xác minh về 2 người đi trên xe máy bị rơi xuống sông trong vụ việc. Chị cùng người nhà đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với 2 người thân. "Qua clip thì thấy biển số xe là đúng vợ chồng anh, chị ấy rồi. Anh ấy chân đau nên chị chở đi", chị Sinh nghẹn ngào nói.

Có chồng là tài xế xe tải, chị Nhung và gia đình ngồi mong ngóng tin người thân từ sáng. Chị Nhung cho biết, sáng cùng ngày, anh Hà Quốc Chí (chồng chị) như mọi ngày lái xe tải qua cầu Phong Châu, nhưng hôm nay không may cầu bị sập, từ sáng nghe tin dữ, ai trong gia đình cũng bàng hoàng.

Động viên gia đình chị Nhung, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ hứa sẽ cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ làm hết sức mình để tìm kiếm cũng như đưa những người bị nạn vào bờ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ xin được chia sẻ nỗi niềm, sự lo lắng của người thân các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.

Anh Dương Gia Huy (lái xe, làm nghề tự do) kể lại, sáng cùng ngày, anh có việc lái xe từ huyện Thanh Sơn về TP Việt Trì thì gặp sự cố trên. “Hôm nay đúng là một ngày may mắn với em. Em đang đi đến đầu cầu Phong Châu thì em em gọi quay lại uống nước chè, lúc đó em định đi thẳng, nhưng không hiểu lúc đó nghĩ thế nào lại quay lại chào em em và ngồi 1-2 phút uống nước. Sau đôi ba câu chuyện, em lên xe đi về hướng TP Việt Trì qua cầu. Phía trước thời điểm cầu chuẩn bị sập có 2 xe tải cỡ lớn, 1 xe con và một số xe máy. Thời điểm cầu sập, xe em cách cầu khoảng hơn 100m. Lẽ ra hôm nay nếu thằng em em không gọi thì có lẽ em đã đi xe đến giữa cầu rồi”, anh Huy thông tin.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin, tại hiện trường có các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, lực lượng dân quân địa phương… tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng trực tại vùng hạ lưu. Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, từ nay tới đêm, lực lượng chức năng sẽ trích xuất camera và tin báo của người dân để xác định phương tiện đi trên cầu. Trước mắt, ngoài xác định 2-3 ô tô, còn có 1 người già và 2 cháu nhỏ đi trên cầu. Nhưng con số chính xác cụ thể chưa thể thông tin. Các thông tin công bố trước đó chỉ là dự báo, đánh giá.

“Bước đầu, tỉnh đang chỉ đạo rà soát, đánh giá các hộ gia đình có người bị nạn để động viên, thăm hỏi nạn nhân trong bệnh viện. Còn các chế độ, chính sách chúng tôi sẽ có quan tâm”, Đại tá Tuấn cho biết.

Trước đó, cơ quan chức năng đã cảnh báo nguy hiểm trên cầu Trung Hà, nhưng sự việc đã xảy ra ở cầu Phong Châu, theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, đây là sự việc bất ngờ. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã có phương án rà soát tất cả các cầu cống trên địa bàn, với lưu lượng nước lớn như hiện tại, có một số nơi phải đình chỉ không cho phương tiện đi qua cầu.

Thông tin thêm, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc điều tra, xử lý liên quan tới vụ sập cầu sẽ được cơ quan chức năng xem xét. “Việc điều tra xử lý đương nhiên là trách nhiệm của chúng tôi cùng với các cơ quan chức năng. Hiện nay, việc này chưa đặt ra ở đây, nhưng chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị chức năng. Nguyên nhân ban đầu vụ sập cầu Phong Châu chưa thể đánh giá ngay được, vì lực nước chảy siết, không ngoại trừ trường hợp vật cứng ở đâu đó va đập vào cầu. Tuy nhiên, nguyên nhân phải để cơ quan chức năng điều tra, xác minh mới có thông tin chính xác”, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng một số lãnh đạo ủy ban của Quốc hội đã có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm một số nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng lưu ý tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan chức năng bám sát vào những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; đánh giá ngay mức độ an toàn của các cầu khác, trong đó có cầu Trung Hà và cấm phương tiện đi lại nhằm tránh xảy ra tai nạn; đảm bảo an toàn, cấm cứng ở hai bên đầu cầu gẫy đổ; tăng cường tuần tra hạ lưu, phối hợp với các tỉnh, thành và lực lượng chức năng để tuần tra tìm kiếm các nạn nhân; đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm; thống nhất mốc thời gian thông tin cụ thể về sự việc, tránh gây hoang mang cho nhân dân…