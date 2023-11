Vụ sạt lở đường Hồ Chí Minh ở Đắk Nông: Nhà đầu tư phải khắc phục sự cố

Theo đó, đoạn sạt lở nằm trong Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn Km817 - Km887. Đây là dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do UBND tỉnh Đắk Nông quản lý; nhà đầu tư là Công ty CP BOT và BT Đức Long (BOT Đức Long).

Trách nhiệm thực hiện khắc phục, sửa chữa đoạn tuyến trên của nhà đầu tư. Các nội dung phát sinh sẽ được thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật vào hợp đồng BOT theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo đại diện BOT Đức Long, dự kiến kinh phí để khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 8-2023, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nên hơn 300m đường Hồ Chí Minh đã bị sạt lở. UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản xin ý kiến Bộ GTVT về việc khắc phục sự cố trên.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Phan Hữu Duy cho biết, Công an huyện này đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Định mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất trên công trường thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn do Ban Quản lý dự án 85, Bộ GTVT triển khai, khiến 2 công nhân tử vong vào ngày 8-11.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình thi công, công nhân đào kênh mương sâu 2,5m, rộng 1,3m vào thời điểm vừa có mưa lớn, kèm theo trọng lượng đất đào đổ gần thành mương nên gây sạt lở dọc mương.