Vụ tai nạn liên hoàn ở Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định: Công an thông tin nguyên nhân ban đầu

Trưa 12-2, thông tin với PV Báo SGGP, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải tại Km1208+050 Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).