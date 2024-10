Vụ thiết bị bay không người lái va vào đường dây 110kV gây mất điện: Đã khắc phục xong sự cố

Ngày 15-10, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) cho biết, vừa khắc phục xong sự cố mất điện tại đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh và hai trạm biến áp 110kV là Mộc Hóa và Vĩnh Hưng, cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa thiết bị drone của người dân sử dụng để xịt thuốc

Theo PC Long An, trước đó đơn vị phát hiện drone (thiết bị bay không người lái) của người dân sử dụng để phun thuốc trên đồng ruộng đã va vào dây dẫn trong đoạn trụ 146-147 của đường dây 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh. Vụ việc làm mất điện đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh và 2 trạm biến áp 110kV: Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

Ngay sau đó, PC Long An tiến hành khắc phục sự cố mất điện, tuy nhiên do mất điện trên diện rộng nên chưa thể cung cấp điện ngay cho toàn bộ các khu vực.

Đồng thời, PC Long An đã phối hợp với ngành chức năng địa phương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển thiết bị Drone nói trên. Theo Công an huyện Tân Thạnh, đây là vụ drone vướng dây điện đầu tiên xảy ra trên địa bàn, hiện thiết bị đang bị tạm giữ chờ xử lý.

Trước đó, PC Long An đặt 115 biển cấm dọc đường dây 110kV với nội dung “Cấm Drone bay vào đường dây”, đồng thời làm việc với các chủ đất ruộng có đường dây 110kV đi qua để cảnh báo drone khi thuê xịt thuốc, rải phân…

Từ đầu năm đến nay, trên lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý vận hành đã xảy ra 2 vụ sự cố lưới điện do sử dụng flycam/drone vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và an toàn lưới điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14, Nghị định 36/2008/NĐ-CP, cụ thể: - Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay. - Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia. - Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay. - Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại. - Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép. - Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay. - Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

NGỌC PHÚC