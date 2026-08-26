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Vụ VN10: Bị đề nghị 9-11 năm tù, người mẫu An Tây tự bào chữa ra sao?

SGGPO

Bị đề nghị mức án từ 9 đến 11 năm tù về các tội liên quan ma túy trong vụ án VN10, người mẫu An Tây đã tự bào chữa tại tòa.

Người mẫu An Tây tự bào chữa tại tòa, sáng 26-8
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NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH

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