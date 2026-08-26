Vụ án VN10: Người mẫu An Tây phủ nhận tàng trữ hơn 13 gam Ketamine

Ngày 26-8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án VN10 , liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không hồi tháng 3-2023.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) tự bào chữa tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Trong vụ án VN10, bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị đề nghị 9-11 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo Viện Kiểm sát (VKS), tại căn hộ của mình, An Tây cùng Văn Anh Duy và Nguyễn Phương Đông sử dụng trái phép chất ma túy. An Tây phải chịu trách nhiệm 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine được xác định An Tây đã đưa cho Đông.

Tự bào chữa, An Tây mong HĐXX xem xét lại hành vi tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine. Bởi từ thời điểm bị bắt, An Tây chưa thấy số ma túy này và yêu cầu xét nghiệm dấu vân tay trên vật chứng để làm rõ có phải bị cáo đưa Đông không nhưng chưa được thực hiện.

Bị cáo An Tây thừa nhận chỉ chịu trách nhiệm số ma túy thu giữ tại nhà là 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

Trước đó, luật sư của bị cáo An Tây cho rằng, với lượng cần sa thu giữ 0,7524 gam là chưa đủ định lượng tối thiểu (1 gam) để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"theo Điểm b Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Việc buộc tội An Tây tàng trữ 13.758 gam Ketamine giao cho Đông chỉ dựa vào lời khai, thiếu vật chứng như dấu vân tay, biên bản khám nghiệm hiện trường.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khánh tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Đăng Khánh (cựu giám đốc một ngân hàng) trình bày tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, cha mẹ lớn tuổi, vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc 3 con nhỏ.

Bị cáo Khánh đã nhận thức được sai phạm, mong HĐXX đánh giá hành vi của mình không nguy hại cho xã hội vì chỉ mua ma tuý về sử dụng chứ không mua bán. Bị cáo mong HĐXX xem xét mức án thấp hơn mức án VKS đề nghị để bị cáo có cơ hội trở về cống hiến cho xã hội, làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Trong vụ án, VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Đăng Khánh 19-20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Khánh đã có hành vi tổ chức cho bạn gái Nguyễn Thị Hồng Nhung sử dụng ma túy tại một chung cư. Đến ngày 8-11-2024, Khánh tiếp tục mang 1 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamine đến phòng của Lê Thị Triều để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH