Vừa ra mắt “Đậm đà”, Tóc Tiên bất ngờ tung MV cover ca khúc đậm chất quốc tế

Tóc Tiên vừa gây bất ngờ khi trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên được mời hợp tác phát hành sản phẩm âm nhạc kết hợp với Riot Games - công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giải trí điện tử dành cho mùa giải League of Legends Championship Pacific 2025 (season 1).

Tóc Tiên liên tục tỏa sáng trên sự kiện quốc tế dịp đầu năm

Cùng với việc xuất hiện bên cạnh DJ hàng đầu thế giới Alan Walker trong sự kiện countdown (đếm ngược), chỉ trong nửa tháng đầu năm 2025, Tóc Tiên liên tục có những cú hợp tác quốc tế bùng nổ.

Trong khi ca khúc Đậm đà (sân khấu solo đội trưởng Chị đẹp đạp gió 2024) vẫn đang viral (lan tỏa) khắp cõi mạng, Tóc Tiên tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm âm nhạc cover Bite Marks - bài hát chủ đề mùa giải League of Legends 2025 (season 1 - LOL), phát hành vào mùa giải LCP 2025 - một trong 5 giải đấu lớn nhất thuộc hệ thống Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Tóc Tiên là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Riot Games lựa chọn sản xuất phiên bản cover cùng với nhiều người nổi tiếng khác trên toàn cầu.

Nữ ca sĩ kể: "Khi mới nhận lời mời hợp tác cho giải đấu LCP khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tiên hơi nghi ngờ. Ban đầu, anh quản lý của Tiên bỏ qua email bạn giám sát của LOL vì nghĩ là lừa đảo, nên bạn ấy đã nhắn trực tiếp cho Tiên qua Instagram vì không thấy email được hồi âm. Đọc kỹ thông tin, mình bất ngờ bởi cơ hội như thế này thực sự vượt ngoài mong đợi”.

Tạo hình của Tóc Tiên trong sản phẩm âm nhạc đậm chất quốc tế

Theo Tóc Tiên, LOL đặt hàng cô thực hiện bản cover của ca khúc Welcome to Noxus - Bite Marks với tiếng Anh và cả tiếng Việt, cũng như được phép tự do sáng tạo trong quá trình sản xuất.

Với cá tính âm nhạc nổi bật cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, Tóc Tiên đã mang đến một phiên bản cover của Việt Nam vừa giữ được tinh thần quốc tế của bản gốc, vừa đậm nét bản địa. Ca khúc được sản xuất bởi ekip hoàn toàn đến từ Việt Nam gồm producer It’s CHARLES, Touliver và Hà Trà Đá.

“Ban đầu, MV dự tính quay ở nước ngoài nhưng vì lịch trình của Tiên cuối năm hơi tất bật nên phía đối tác đồng ý thực hiện MV này tại Việt Nam. Điều đó khiến Tiên cảm thấy tự hào hơn khi được đồng hành cùng những ekip Việt Nam trong một dự án có tính quốc tế”, Tóc Tiên nói.

TIỂU TÂN