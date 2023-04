Xác minh thông tin “em trai bị 2 người phụ nữ chích kim tiêm… khi đi dạo ở khu Sala”

Trước đó, ngày 2-4 và sáng 3-4, một tài khoản trên mạng xã hội mang tên L.K.T. đăng tải thông tin “em trai bị 2 người phụ nữ chích kim tiêm… khi đi dạo ở khu Sala” gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, tài khoản này đăng tải “Em trai của mình bị 2 người phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người khi đang đi dạo tại khu đô thị Sala quận 12. Lúc đó có một người đàn ông khác cũng bị chích hai lần khi đang chạy bộ gần đó. Bọn chúng chích tất cả những ai nhìn thấy đang đi trên vỉa hè.

Hiện em ấy đang điều trị bằng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV (PEP) trong 28 ngày. Cũng chưa biết kim tiêm đó có mang mầm bệnh gì khác hay không. Em trai Tuấn hiện tại đã ổn định. Không biết đã có ai trình báo cho cơ quan chức năng hay chưa, nhưng vì nhà xa và em trai còn sợ nên vẫn chưa thể lên công an quận 2 để trình báo.

Tuấn viết bài viết này để cảnh báo cho cộng đồng đề phòng kẻ gian bệnh hoạn. HÃY CHIA SẼ tin tức này cho người thân đang sống tại TPHCM đề cao cảnh giác!”

Thông tin đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc để làm rõ thực hư.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Như Thành, Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã nắm được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại phía công an phường chưa tiếp nhận trực tiếp bất kỳ thông tin của một người nào tố giác, phản ánh về việc bị chích kim tiêm ở khu vực khu đô thị Sala.

Hiện phía công an phường đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thủ Đức để phối hợp điều tra làm rõ thông tin trên. Đồng thời, Công an đang xác minh chủ tài khoản để mời người này lên làm rõ sự việc đăng tải thông tin trên.

Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông chia sẻ, thời gian tới, Công an phường An Lợi Đông sẽ phối hợp với Công an TP Thủ Đức tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực khu đô thị Sala để đảm bảo an ninh trật tự.