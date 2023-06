Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển

Ngày 29-6, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở và trực thuộc Thành ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đảng bộ TP Cần Thơ đã kết nạp được 1.135 đảng viên, đạt 70,94% kế hoạch. Hoạt động của các cấp chính quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh tế TP Cần Thơ duy trì tăng trưởng ước tăng 3,71% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,09% so với cùng kỳ; khách tham quan, du lịch, lưu trú tăng 34% so với cùng kỳ, tổng doanh thu từ du lịch tăng 59% so với cùng kỳ. TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2023, TP Cần Thơ vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Việc thể chế hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng còn chậm; tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm; sự phục hồi một số ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra; kết quả thu ngân sách còn thấp; thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách chưa có tiến triển mới, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn; công tác lập quy hoạch thành phố, điều chỉnh quy hoạch chung vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế… tại một số cơ sở y tế chưa đảm bảo; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần phải kiên trì, kiên quyết trong các nhiệm vụ; trong đó xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy thành phố phát triển. “Cần tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn thẳng vào vấn đề, đánh giá những tồn tại, hạn chế để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển thành phố; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Chính phủ thể chế hóa, tổ chức thực hiện được một số công trình, dự án theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, hỗ trợ thực hiện hiệu quả; các cán bộ, công chức phải thể hiện hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh vì sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố cần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước… Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương phải đồng bộ, thiết thực, hiệu quả với những sự kiện quan trọng tạo hiệu ứng xã hội, dấu ấn của thành phố; tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Cần Thơ.