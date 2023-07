Xe giường nằm tông xe khách đang dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 18-7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm người đâm chém nhau ở sân đá bóng cỏ nhân tạo (địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khiến một thanh niên bị thương nặng.