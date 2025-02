Xe khách bốc cháy ngùn ngụt ở quốc lộ 1A Bình Định

Trưa 22-2, Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm ở quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa bàn thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, vụ cháy được đơn vị kịp thời dập lửa nên không gây thiệt hại về người.

Hình ảnh xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày (22-2) tại điểm đường giao giữa QL1A với đường lên cụm công nghiệp Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định). Xe khách bốc cháy mang BKS 35F do ông Hoàng Khắc Phi (50 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển hướng Nam - Bắc. Ngọn lửa bùng cháy ở cabin sau, thời điểm này trên xe khách có 8 người (4 hành khách, 4 nhân viên nhà xe) đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Xe khách bốc cháy tạo cột khói cao hơn 10m. Ảnh cắt từ clip

Hai cột lửa đỏ rực bùng ra 2 bên xe. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh được ghi lại, lửa lớn bùng lên dữ dội ở 2 bên thành xe, tạo thành cột khói lớn nghi ngút cao hơn 10m. Xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy đã kịp thời có mặt tại hiện trường, dập tắt ngọn lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HOÀNG NGỌC