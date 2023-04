Xe tải chở dưa hấu lật, 9 người thương vong: Nỗ lực cấp cứu 2 nạn nhân bị thương nặng

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 4 người chết, 5 người nhập viện ở Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên), hiện 2 nạn nhân đang bị thương rất nặng, 3 bệnh nhân còn lại đã được phẫu thuật sức khỏe dần ổn định.

Chiều cùng ngày, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên dẫn đoàn công tác đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, 5 nạn nhân bị thương đã được các bác sĩ hỗ trợ cấp cứu, điều trị kịp thời. Trong đó, có 2 bệnh nhân bị thương rất nặng, các bệnh nhân còn lại đã được phẫu thuật, điều trị sức khỏe dần bình phục.

Trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, đã có báo cáo với Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GTVT về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 5 người nhập viện cấp cứu ở Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên).

Theo ông Đông, bước đầu danh tính các nạn nhân đã được phía Công an huyện Tuy An xác định. “Trong 9 người bị nạn, có 3 người trong 1 gia đình ở tỉnh Quảng Bình, còn lại 6 người đều là thợ trồng dưa hấu thuê xin đi theo xe để về nhà”, ông Đông thông tin.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải chở dưa hấu 73H-009.42 đăng ký lần đầu ngày 16-11-2018. Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh (tài xế điều khiển xe tải đã tử vong), địa chỉ tại Tiểu khu 2, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2017, trọng tải cho phép tham gia giao thông 17,9 tấn, phương tiện còn thời hiệu kiểm định đến hết 30-10-2023. Đáng chú ý, theo quy định xe tải này chỉ được phép chở 2 người trong ca bin, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn lại có 9 người trong ca bin.

Hiện, các lực lượng Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên cùng với các đơn vị liên quan đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn.