Xếp hàng cả đêm chờ mua vàng

Theo ghi nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 16-6, nhiều người dân đã ngồi chờ trước trụ sở chính Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 để có thể mua vàng vào sáng hôm sau.

Người dân ngồi đợi để mua vàng vào ngày hôm sau, hình ảnh được ghi nhận vào khoảng 21 giờ tối 16-6. Ảnh: HẢI NGỌC

Hầu hết, người dân tập trung đi theo nhóm từ 3 đến 5 người, tìm kiếm chỗ ngồi để chờ mua vàng. Có người chuẩn bị ghế nhựa, bạt trải để ngồi giữ chỗ qua đêm, mong sao sáng mai tới lượt mua được vàng; có người phải ngồi trên vỉa hè, bồn cây vì hết chỗ.

Mọi người đậu xe gần khu vực trụ sở SJC, ngồi đợi xuyên đêm. Ảnh: HẢI NGỌC

Khi lực lượng công an tới yêu cầu mọi người ra về để đảm bảo an ninh trật tự thì đám đông tản dần ra các khu vực xung quanh và tiếp tục ngồi đợi chờ. Có người di chuyển vào vị trí khuất tầm nhìn để tránh bị nhắc nhở, sau đó đứng đợi đến khi công an không còn túc trực sẽ tiếp tục tập trung trước cổng trụ sở SJC để xếp hàng chờ tới sáng mai vào giao dịch.

Sau khi lực lượng công an tới, nhiều người di chuyển ra về. Ảnh: HẢI NGỌC

Có người tạm di chuyển ra các khu vực xung quanh để tiếp tục ngồi chờ. Ảnh: HẢI NGỌC

Cô H. ngồi đợi gần đó cho biết, cô đi theo nhóm khoảng 6 người, tất cả mọi người đều di chuyển từ Long An lên TPHCM vài ngày để xếp hàng đợi mua vàng. Cô H. không dám đi về vì sợ rằng hôm sau sẽ không mua vàng được. Nhóm của cô xách theo nhiều túi lớn nhỏ đựng sẵn thức ăn, đồ đạc dùng trong vài ngày.

HẢI NGỌC