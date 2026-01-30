Xét xử 6 bị cáo trong vụ trúng đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng

Ngày 30-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản tại mỏ cát ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây).