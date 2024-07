Xét xử vụ án FLC: 1 bị cáo phản cung

Bị cáo Lê Văn Tuấn (cựu kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội) khai, bị cáo làm giám đốc một chi nhánh của CPA Hà Nội, hoạt động dưới sự ủy quyền trực tiếp của ông Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên, cựu Tổng Giám đốc CPA Hà Nội).

Liên quan tới hành vi của bị cáo Tuấn, tại bản cáo trạng, người này bị cáo buộc chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo các báo cáo tài chính của Công ty Faros; được bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh phân công trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán tại Công ty Faros.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Văn Tuấn không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros nhưng vẫn ký các báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán.

Bị cáo Lê Văn Tuấn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn đã giúp sức để Trịnh Văn Quyết hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong suốt giai đoạn điều tra, kết luận điều tra, bị cáo Lê Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, bị cáo này lại thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Faros và không thừa nhận ký báo cáo kiểm toán.

Tại phiên tòa chiều cùng ngày, bị cáo Tuấn khai, mình được cấp phép hành nghề kiểm toán viên vào năm 2017 và khẳng định không tham gia vào hoạt động kiểm toán, báo cáo tài chính của Công ty Faros giai đoạn 2014-2015.

Theo bị cáo Tuấn, giai đoạn 2014-2015, bị cáo là cộng tác viên của CPA Hà Nội. Quá trình đó, bị cáo Tỉnh có thỏa thuận với Tuấn khi khai thác và mang lại khách hàng cho công ty, sẽ được hưởng 20% doanh thu.

Hội đồng xét xử sau đó chất vấn, rằng lời khai trên không trùng khớp với bản cung trong quá trình điều tra, khi Tuấn khai có tham gia vào hoạt động kiểm toán, báo cáo tài chính 2014-2015 của Công ty Faros.

Lúc này, bị cáo Tuấn bất ngờ trình bày những lời khai trước đó là không trung thực, do bị cáo phải chịu sức ép từ ông Nguyễn Ngọc Tỉnh. Trước tòa, bị cáo Tuấn khẳng định từng nói với ông Tỉnh sẽ không ký vào báo cáo tài chính vì mình không làm. Tuy nhiên, theo bị cáo Tuấn, do ông Tỉnh đã hứa và nói sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Chủ tọa sau đó chất vấn lại chi tiết lời khai của Tuấn. Theo lời khai trước tòa, Tuấn cho biết được ông Tỉnh đưa cho một bản giải trình các câu hỏi của công an dài khoảng 8-10 trang để nghiên cứu. Bản giải trình này được sao chép vào một USB, sau đó Tuấn in ra để đến khi làm việc với công an, sẽ dựa vào nội dung trên để trả lời cho phù hợp với lời khai.

Chính vì vậy, theo bị cáo Tuấn, bản khai trước cơ quan công an mới trùng cung và khớp cung như vậy. Để chứng minh tính xác thực trong lời khai trên, bị cáo Tuấn cho biết, chính ông Tỉnh là nhân chứng, bên cạnh đó còn có một luật sư ở Hải Phòng mà theo Tuấn, là người đã yêu cầu bị cáo in bản giải trình trên gửi đi Hải Phòng để vị luật sư nghiên cứu.

Sau đó, hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh lên bục khai để đối chất. Trước tòa, bị cáo Tỉnh bác bỏ những cáo buộc của bị cáo Tuấn vừa đưa ra. Theo bị cáo Tỉnh, ông không hề gây sức ép cho Tuấn trong kiểm toán, ký báo cáo hay ép phải tham gia công ty nếu không sẽ dọa cho nghỉ việc. Bị cáo Tỉnh cũng phủ nhận việc hướng dẫn Tuấn khai báo trước khi làm việc với cơ quan công an.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi, động cơ.

ĐỖ TRUNG