Xử lý 2 đối tượng chạy xe máy đánh võng, cản trở giao thông

Ngày 20-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã xác định đối tượng và phương tiện xe máy chạy lạng lách đánh võng, cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Tuy An (Phú Yên), gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ôtô ghi lại hình ảnh hai thanh niên ngồi trên một xe máy đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông.

Trạm CSGT Tuy An - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên rà soát clip và xác định sự việc xảy ra tại Km 1318 đến Km 1320 trên Quốc lộ 1A, qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên).

Hai thanh niên bị lực lượng chức năng mời đến làm việc, xử lý

Lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy Sirius biển kiểm soát 78H1-522.79 do anh Nguyễn Đình Khái, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An đứng tên chủ sở hữu.

Sau khi nhận dạng hình ảnh trong clip do Trạm CSGT Tuy An đưa ra, anh Khái xác nhận anh trai của mình là Nguyễn Văn Kha (sinh năm 1995) trực tiếp điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách trên Quốc lộ 1A gây cản trở giao thông. Người ngồi sau xe máy là Kiều Văn Việt (sinh năm 1993, cùng trú xã An Mỹ).

Tại cơ quan công an, anh Khái cho biết, anh Kha tự ý lấy xe máy mà chưa hỏi ý kiến mình.

Trạm CSGT Tuy An đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy là phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp Công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe máy để làm việc, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG ĐÔNG