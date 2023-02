Chiều 16-2, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã yêu cầu thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) dừng phát điện từ sáng cùng ngày để thuận lợi cho công tác bơm đấu úng, cứu 4.500ha lúa đông xuân bị ngập úng từ 20 đến 40cm do mưa lớn kéo dài hai ngày qua.

Hiện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị quản lý các trạm bơm tiêu chủ động, bơm tiêu trước để đón lượng nước về.

Riêng đối với các công trình thủy lợi lớn như Cửa Lác, Cống Quan, Thảo Long đã mở các cửa cống, cửa đập để giảm mực nước trên các tuyến sông, tăng dung tích chứa. Theo đó, sẽ đưa mực nước về dưới 0,2m để giảm mực nước trên các sông, tiêu thoát nhanh bảo vệ lúa đông xuân.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo đợt mưa này khả năng còn kéo dài đến hết ngày 17-2. Tuy nhiên, từ ngày 21 đến 23-2 lại xuất hiện không khí lạnh tăng cường trở lại nên trời tiếp tục mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do đó, đơn vị này đã yêu cầu các chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, đầm phá có phương án cảnh báo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.