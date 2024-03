12 tỉnh Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Lãnh đạo 12 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tham dự hội nghị có ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo 12 tỉnh trong Cụm thi đua, gồm: Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre và Vĩnh Long.

Năm 2023, kinh tế của các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Cụ thể, mức tăng trưởng bình quân năm 2023 của các tỉnh đạt 6,7%, cao hơn bình quân của cả nước (5,05%).

Thu ngân sách địa phương của toàn Cụm đạt trên 98.000 tỷ đồng (vượt 7,7% dự toán); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 23 tỷ USD (vượt 4,2% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Cụm đạt 379.702 tỷ đồng (đạt 96,6% kế hoạch); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 97,7% đến 139,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trung bình 71,2 triệu đồng/người/năm…

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của 12 tỉnh Tây Nam bộ đạt từ 97,7% đến 139,5%

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại hội nghị, lãnh đạo 12 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2024, với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg (ngày 16-7-2021) của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025.

Hội nghị cũng đã thống nhất chọn tỉnh Long An là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ năm 2024, hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh là Phó Cụm trưởng.

