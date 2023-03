15 năm sách khoa học đi cùng bạn đọc

Ba chủ biên đồng thời cũng là ba nhà khoa học, gồm: Phạm Văn Thiều, Nguyễn Văn Liễn và Vũ Công Lập, cả ba cùng sinh năm 1946, là bạn đại học với nhau. Dù đã gần bước sang tuổi 80, nhưng cả ba ông đều mạnh khoẻ, mẫn tiệp, nhất là đam mê và tình yêu với sách khoa học vẫn không thay đổi so với 15 năm trước.

Với mục tiêu mang khoa học đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, vào ngày 4-8-2008, NXB Trẻ đã thành lập Tủ sách Khoa học và Khám phá. Tủ sách tập hợp những tác phẩm khoa học thường thức nổi tiếng trên thế giới, cập nhật những phát kiến khoa học mới nhất, lật lại những vấn đề lịch sử, đào sâu vào cuộc đời của các nhà khoa học nổi tiếng hay lịch sử của những phát minh thay đổi thế giới.

Ba tựa sách đầu tiên trong tủ là Thế giới lượng tử kỳ bí, Bảy nàng con gái của Eva, Mật mã: từ cổ điển đến lượng tử. Đến nay, sau 15 năm ra đời, hiện tủ sách đã xuất bản được 45 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, thiên văn học, tin học, sinh học…

Trong 15 năm tồn tại, nhóm chủ biên phối hợp cùng NXB đã tổ chức nhiều buổi trò chuyện sách và giao lưu với tác giả, dịch giả tại các trung tâm và trường đại học lớn như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa hay Trung tâm Idecaf. Sau một thời gian kiên trì hoạt động, tủ sách đã tạo được uy tín và đạt được chỗ đứng nhất định trong lòng độc giả, góp phần đưa những kiến thức khoa học đến với đông đảo bạn đọc.

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Biên tập NXB Trẻ, cho biết, không phải 15 năm mà NXB Trẻ có may mắn được cộng tác cùng 3 chủ biên trên dưới 20 năm, trước đó là Tủ sách Kiến thức - Thời đại. Với Tủ sách Khoa học và Khám phá, sau 15 năm đã có 45 cuốn sách được xuất bản, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần như Lược sử thời gian (in lần 31), Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ (in lần 28).

“Đây là điều mà chúng tôi vô cùng tự hào và hãnh diện khi đã làm nên được tủ sách có giá trị và được bạn đọc đón nhận như vậy. Đó là công lớn của 3 chủ biên, là những người đã góp công giới thiệu tác phẩm mới đến NXB, cũng là những người trực tiếp dịch, hiệu đính và giới thiệu dịch giả cho NXB”, ông Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Thông thường, khi nghĩ đến sách khoa học là nghĩ đến những cuốn sách khó đọc, chỉ dành cho những người nghiên cứu hoặc có một chuyên môn nhất định. Tuy nhiên, Tủ sách Khoa học và Khám phá đã thay đổi suy nghĩ đó, bởi những đầu sách được viết và biên dịch một cách dễ hiểu, thậm chí là bay bổng, đầy chất văn chương như những đầu sách của Trịnh Xuân Thuận hay Richard Dawkins.

Ông Phạm Văn Thiều, một trong ba chủ biên của Tủ sách Khoa học và Khám phá cho biết: “Điều mà chúng tôi ngộ ra, một yếu tố cũng rất quan trọng đối với tủ sách này, đặc biệt là sau khi tôi dịch quyển Giai điệu bí ẩn của Trịnh Xuân Thuận, chính là chất văn học, chất thơ trong cuốn sách này rất nhiều. Thực sự, anh Thuận đã rất dụng công để viết một quyển sách giàu chất văn học như vậy. Đây chính là gợi ý rất có ý nghĩa với chúng tôi, bởi chúng tôi nhận ra, đối với những đầu sách khoa học khô khan, nếu chỉ viết thuần túy những sự kiện và những định luật khoa học thì với đông đảo độc giả sẽ khó tiếp thu. Về sau, chúng tôi đều lựa chọn những quyển sách mà phần lớn đều có sự tương đồng đó”.

Gắn bó với Tủ sách Khoa học và Khám phá khi đang học lớp 10, đến nay anh Quốc Anh (29 tuổi) đã trở thành bạn đọc trung thành của tủ sách. Nghe tin có chương trình giao lưu, Quốc Anh đã đi từ Tây Ninh, lúc 3 giờ sáng, để lên Đường sách TPHCM, mang theo những đầu sách mà mình mua từ hơn 10 năm nay để xin chữ ký từ ba chủ biên.

Quốc Anh chia sẻ, tủ sách có sự dân dã trong khoa học, hầu như không đòi hỏi người đọc phải có kiến thức thật cao siêu mới đọc được. “Nó không phải là sự khô khan, công thức như ở sách Vật lý hay Toán học, hay là sự khô khan ở các đoạn mã code ở các đầu sách về công nghệ thông tin, mà ở đó ngôn ngữ rất mềm mại, uyển chuyển. Chính nhờ đó đã truyền cho tôi đam mê từ những ngày đầu”.