Siêu âm Atlas - tài liệu y học đặc biệt của bác sĩ trên hành trình hành nghề, học tập và giảng dạy

Bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương, Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược TPHCM, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch tạng Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM vừa ra mắt cuốn sách “Siêu âm Atlas – tập 2”.

Đây không chỉ là một công trình học thuật, mà còn được kỳ vọng không chỉ là tài liệu chuyên môn của các bác sĩ trên hành trình hành nghề, học tập và giảng dạy. Mỗi hình ảnh là một lát cắt thực tiễn, mỗi chú giải là một lớp kiến thức tích lũy góp phần tiếp thêm tự tin, nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị vì sức khỏe cộng đồng.

“Siêu âm Atlas – tập 2” có độ dày 552 trang, với hơn 2.000 hình ảnh minh họa thực tế từ các ca lâm sàng được đối chiếu bằng nhiều phương tiện chẩn đoán khác nhau. Hình ảnh siêu âm được chú thích trọng tâm, phần lý thuyết được tóm lược súc tích, giúp người đọc tiếp cận dễ dàng và ứng dụng hiệu quả. Nội dung sách tập trung vào các chủ đề chuyên sâu, bao gồm: siêu âm hệ niệu; siêu âm và sinh thiết; siêu âm lách, tụy; siêu âm giáp, vú; BI-RADS và TI-RADS; siêu âm hạch và siêu âm phần nông; siêu âm cơ xương khớp; siêu âm ống tiêu hóa; siêu âm gan mật; siêu âm mạch máu ổ bụng…

Đặc biệt, sách có nhiều hình ảnh về các bệnh lý hiếm gặp, kỹ thuật chuyên biệt như sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngã trực tràng. Đây là một kỹ thuật chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, được trình bày đầy đủ với các minh họa rõ ràng và chú giải lâm sàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương, xưa đi học thì mơ về cuốn sách Atlas mang tính thực tiễn. Rất nhiều sách giáo khoa nặng lý thuyết, hình ảnh minh họa thì ít và chỉ là những hình điển hình. Trong thực tế, cùng một bệnh lý nhưng biểu hiện hình ảnh lại vô cùng đa dạng. Nay có cơ hội tiếp cận nhiều mặt bệnh, được giảng dạy, được làm nghề, tôi mong muốn tập hợp lại để không chỉ bản thân học tốt hơn mà còn chia sẻ với đồng nghiệp, nhất là các bác sĩ ở tuyến cơ sở, vùng xa, những người rất cần công cụ hỗ trợ thực tiễn như thế này.

Trong lần xuất bản này, quyển sách còn được các bác sĩ trẻ từng là học trò, nay là đồng nghiệp cùng tham gia đóng góp nội dung. Sự đồng hành này thể hiện tinh thần kế thừa trong đào tạo y khoa và sự lan tỏa tri thức từ thực chiến lâm sàng. “Siêu âm Atlas – tập 2” được xếp vào dòng sách chuyên khảo, hướng đến nhiều đối tượng từ sinh viên y khoa đến các bác sĩ chuyên ngành.

Với hình ảnh siêu âm chiếm hơn 95% nội dung, sách có thể sử dụng như tài liệu tham khảo trong giảng dạy, tài liệu minh họa trong đào tạo lâm sàng, cũng như công cụ hỗ trợ thực hành chuyên môn. Đặc biệt, tập 2 cũng đặt nền tảng cho phần tiếp theo trong bộ sách. Tập 3 dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, tập trung chuyên sâu vào siêu âm can thiệp và điều trị ung thư gan bằng phương pháp không phẫu thuật – lĩnh vực đã trở thành thế mạnh nổi bật của Đơn vị Can thiệp mạch tạng Bệnh viện Đại học Y Dược cũng như xu hướng “xâm lấn tối thiểu – hiệu quả tối đa” của chuyên ngành Điện quang can thiệp.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 1997. Sau đó, ông tiếp tục tốt nghiệp tại Hoa Kỳ về chuyên ngành Siêu âm Chẩn đoán, đạt chứng chỉ hành nghề thực hành siêu âm tại Mỹ ARDMS vào năm 2002 với các chuyên ngành: siêu âm tổng quát, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm thần kinh, siêu âm vú, siêu âm mắt. Trở về nước năm 2003, ông công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho đến nay. Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng chuyên ngành siêu âm và hình ảnh học can thiệp, bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương được biết đến là người tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu vào điều trị các bệnh lý gan, góp phần định hình nên Đơn nguyên Can thiệp mạch tạng – một trong những mô hình chuyên sâu đầu tiên trong cả nước.

