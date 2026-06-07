Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG

“Nghe thành phố thở” qua từng khung hình

SGGP

Tính đến tối 6-6, sau 4 ngày phát động, cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, đã thu hút hơn 100 tác giả gửi ảnh dự thi.

Đó là những khung hình mang nhiều cảm hứng thị giác, có bức chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc bình dị trong đời sống thường nhật, có bức là nhịp chuyển mình mạnh mẽ... Các tác phẩm không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp nghĩa tình trong từng con người, góc phố, mà còn là những lát cắt chân thực phản ánh một thành phố đang vươn mình phát triển.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng mong rằng, chúng ta sẽ thể hiện tình yêu với thành phố - nơi chúng ta đang sống và từng ngày nuôi dưỡng ước mơ - bằng cách chia sẻ những khung hình tại cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG.

Cuộc thi tiếp tục nhận ảnh dự thi đến 16 giờ ngày 26-6-2026.

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