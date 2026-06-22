Còn 5 ngày nhận tác phẩm dự thi

Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG do Báo SGGP tổ chức, sẽ nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ ngày 26-6-2026.

Tác phẩm dự thi "50 mùa xuân rạng rỡ thành phố mang tên Bác"

Cuộc thi hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và một năm TPHCM vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tính đến hết ngày 21-6, hệ thống cuộc thi đã ghi nhận gần 200 tác giả dự thi, với nhiều tác phẩm có chất lượng tốt về ý tưởng, bố cục, ánh sáng và thể hiện sinh động sự phát triển của thành phố.

Báo SGGP trân trọng mời các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh và công dân Việt Nam trong, ngoài nước tiếp tục gửi tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi kỳ vọng đón nhận những khuôn hình đẹp nhất, thật nhất và giàu cảm xúc nhất về TPHCM; qua đó cùng lưu giữ tư liệu quý về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của Thành phố hôm nay và mai sau.

Mỗi tác giả được đăng ký 01 tên dự thi theo căn cước và gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Họ và tên tác giả, số căn cước, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân, địa chỉ liên hệ, tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ).

BAN TỔ CHỨC