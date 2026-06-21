Khắc họa diện mạo thành phố bằng ánh sáng và cảm xúc

Từ những công trình vươn cao trên đường chân trời, những dòng sông mang nhịp sống đô thị đến những khoảnh khắc bình dị của người dân thành phố, cuộc thi đã ghi lại sinh động diện mạo một TPHCM năng động, sáng tạo và giàu nghĩa tình. Mỗi khuôn hình không chỉ phản ánh vẻ đẹp của đô thị mang tên Bác hôm nay, mà còn khắc họa khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và sức sống bền bỉ của một thành phố luôn tiên phong trên hành trình phát triển.
Cuộc thi do Báo SGGP tổ chức; nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ ngày 26-6-2026. Mỗi tác giả được đăng ký 01 tên dự thi theo Căn cước và gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Họ và tên tác giả, số căn cước, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân, địa chỉ liên hệ, tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ). Ban tổ chức mong muốn các tác giả chia sẻ những góc nhìn, tình yêu với thành phố bằng cách gửi ảnh tham dự cuộc thi.