Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG

Khắc họa diện mạo thành phố bằng ánh sáng và cảm xúc

SGGP

Cuộc thi ảnh RẠNG RỠ TÊN VÀNG do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thu hút nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên gửi tác phẩm dự thi.

Từ những công trình vươn cao trên đường chân trời, những dòng sông mang nhịp sống đô thị đến những khoảnh khắc bình dị của người dân thành phố, cuộc thi đã ghi lại sinh động diện mạo một TPHCM năng động, sáng tạo và giàu nghĩa tình. Mỗi khuôn hình không chỉ phản ánh vẻ đẹp của đô thị mang tên Bác hôm nay, mà còn khắc họa khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và sức sống bền bỉ của một thành phố luôn tiên phong trên hành trình phát triển.

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Công nghiệp thành phố hiện đại
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Phú Mỹ một góc nhìn
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Đâu cần thanh niên có
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Ra khơi
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Đèo Nước Ngọt - Cung đường du lịch
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50 mùa xuân rạng rỡ thành phố mang tên Bác

Cuộc thi do Báo SGGP tổ chức; nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ ngày 26-6-2026. Mỗi tác giả được đăng ký 01 tên dự thi theo Căn cước và gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Họ và tên tác giả, số căn cước, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân, địa chỉ liên hệ, tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ). Ban tổ chức mong muốn các tác giả chia sẻ những góc nhìn, tình yêu với thành phố bằng cách gửi ảnh tham dự cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC

Từ khóa

Đường chân trời Khuôn hình Bình dị Dòng sông Nghĩa tình Khắc họa Sinh động Nước ngọt Diện mạo Sức sống RẠNG RỠ TÊN VÀNG

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