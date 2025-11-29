2 trong 7 địa phương đã tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân

Thông tin từ Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, từ ngày 28-11 đến 2-12, 2.000 đoàn viên, công nhân tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được khám sức khỏe miễn phí.

Đây là chương trình do Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức.



Lễ khai mạc đã diễn ra ngày 28-11 tại Công ty TNHH Một thành viên SJ Tech Việt Nam (khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Những công nhân đầu tiên trong số 2.000 công nhân lao động ở tỉnh Bắc Ninh được khám bệnh miễn phí, ngày 28-11

Bắc Ninh là địa phương thứ 2 trong chuỗi 7 tỉnh, thành phố được triển khai chương trình sau Nghệ An, với tổng số 15.000 công nhân được khám trong toàn bộ chuỗi hoạt động theo kế hoạch. Chương trình mang khẩu hiệu: “Mỗi công nhân khỏe mạnh - thêm một thành trì bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong đợt khám này, công nhân lao động được tư vấn và khám các dịch vụ gồm xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm tuyến giáp, khớp gối, ổ bụng và khám nội tổng quát. Giá trị gói khám khoảng 1,9 triệu đồng/người, được các doanh nghiệp và phòng khám tài trợ.

Ngay sau lễ khai mạc, 400 công nhân đầu tiên đã được khám trực tiếp. Còn lại 1.600 công nhân tiếp tục được khám từ ngày 29-11 đến 2-12.

Khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động tại tỉnh Bắc Ninh

Chương trình nhằm chăm lo sức khỏe công nhân, nâng cao kiến thức y tế và pháp luật, đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho công nhân trong ngày khai mạc 28-11 ở tỉnh Bắc Ninh

Đây cũng là chương trình tiếp nối tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, tạo động lực để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chương trình được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM, với tổng số 15.000 công nhân được khám bệnh miễn phí theo kế hoạch. Đến thời điểm này, đã có 2 địa phương là Nghệ An và Bắc Ninh tổ chức. TPHCM là địa phương dự kiến tổ chức vào tháng 12, phục vụ khoảng 4.000 công nhân lao động.

PHÚC HẬU