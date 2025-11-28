Khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân lao động

Theo kế hoạch, trong năm 2025 - 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho tổng cộng 15.000 công nhân, người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 15.000 công nhân lao động này được lựa chọn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TPHCM.

Đợt khám bệnh miễn phí cho 2.000 công nhân tại tỉnh Bắc Ninh bắt đầu từ sáng 28-11 theo kế hoạch

Ngày 28-11, Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Xương đã ký công văn gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TPHCM về việc phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho công nhân, người lao động.

Trong công văn, Tổng Liên đoàn cho biết, ngày 23-9-2025, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đã có kế hoạch về việc phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố.

Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố nêu trên triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị và tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho công nhân, người lao động.

Chương trình được thực hiện từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 5 đến 10 ngày, với mỗi ngày khám cho 400 công nhân, bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sức khỏe.

Sáng 28-11, công nhân ở tỉnh Bắc Ninh đi khám bệnh miễn phí theo chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an)

Đến nay, đợt khám tại Nghệ An (2.000 công nhân) đã hoàn tất, trong khi Bắc Ninh (2.000 công nhân) vừa khai mạc sáng 28-11.

Các địa phương còn lại sẽ lần lượt tổ chức theo kế hoạch, bao gồm: Hải Phòng (2.000 công nhân), Thanh Hóa (2.000 công nhân), TPHCM (4.000 công nhân), Đồng Nai (2.000 công nhân) và Lâm Đồng (1.000 công nhân). Chương trình không chỉ nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người lao động mà còn góp phần tuyên truyền, vận động công nhân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lịch tổ chức tại TPHCM như sau: từ ngày 22 đến 31-12, số lượng 4.000 công nhân

Tổng Liên đoàn đề nghị tổ chức khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, buổi sáng khám cho 200 người từ 7 đến 12 giờ, buổi chiều khám cho 200 người từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố lập danh sách, lựa chọn đối tượng (công nhân, người lao động) trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp tham gia khám bệnh miễn phí. Đồng thời sắp xếp, bố trí địa điểm tổ chức chương trình khai mạc và hoạt động khám bệnh cho công nhân lao động, chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là chương trình ý nghĩa và thiết thực về chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

