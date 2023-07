23 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia triển lãm phòng cháy, chữa cháy tại Hà Nội

Trên diện tích trưng bày 11.000m 2 , triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023 quy tụ 490 gian hàng, hơn 350 đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 19-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến 21-7.

Triển lãm gồm các khu trưng bày: phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công nghiệp an ninh, an toàn, thiết bị giám sát, bảo vệ; điện, tự động hóa an toàn cho công trình, tòa nhà, giải pháp cho hệ thống tự động hóa; công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ. Đây là triển lãm về lĩnh vực PCCC-CNCH an ninh, an toàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, triển lãm quốc tế này là sự kiện quan trọng. Đây là lĩnh vực ngày càng thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan quản lý, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuyên ngành trong và ngoài nước, nhất là trong điều kiện tình hình biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống trên thế giới và Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho biết, triển lãm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, là cơ hội cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ an toàn, tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên cho người dân.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn có các buổi thảo luận chuyên sâu về những nghiên cứu ứng dụng và ý tưởng mới từ những chuyên gia đầu ngành về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn.