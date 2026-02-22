Đa phương tiện

230 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết

SGGPO

Chiều 22-2, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.

ĐỖ TRUNG

