230 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết

Chiều 22-2, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.