Xúc động lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào mất vì đại dịch Covid-19

Ngày 22-2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19.