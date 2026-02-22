Đa phương tiện

Không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

LÂM NGUYÊN

