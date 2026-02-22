Quảng Ngãi bội thu cá cơm đầu năm, ngư dân thu tiền triệu mỗi chuyến

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngư dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp trúng đậm cá cơm, nhiều tàu thu về từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng sau chuyến biển đầu năm.