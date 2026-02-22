Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Quảng Ngãi bội thu cá cơm đầu năm, ngư dân thu tiền triệu mỗi chuyến

SGGPO

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngư dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp trúng đậm cá cơm, nhiều tàu thu về từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng sau chuyến biển đầu năm.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ngư dân xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi cá cơm lộc biển

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn