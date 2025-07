25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam: Quy mô vốn hóa gần bằng GDP

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán: Việt Nam, TPHCM, Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (thứ 3 từ trái qua) thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống công nghệ thông tin mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TTCK Việt Nam sẽ sớm được nâng hạng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết, cách đây đúng 25 năm, vào thời khắc này, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM – tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) hôm nay, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên. Đó là thời khắc lịch sử, khai mở TTCK Việt Nam.

Ông Lương Hải Sinh khoán Việt Nam phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ khởi đầu sơ khai với chỉ 2 doanh nghiệp niêm yết, 4 công ty chứng khoán, đến cuối tháng 6-2025, thị trường đã phát triển mạnh mẽ với hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, thanh khoản bình quân đạt hơn 21.000 tỷ đồng/phiên, thanh khoản bình quân thị trường cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2025 đạt trên 21.000 tỷ đồng/phiên; 82 công ty chứng khoán và 43 công ty quản lý quỹ; trên 10 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán…

Hiện hệ thống pháp lý, cấu trúc thị trường và kỷ cương, kỷ luật đã cơ bản hoàn thiện, bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. TTCK Việt Nam là một trong những thị trường sôi động, quy mô vốn hóa và thanh khoản thuộc top đầu khu vực ASEAN.

Ông Lương Hải Sinh khẳng định, trước chặng đường phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và hai con số sau đó, TTCK tiếp tục giữ vai trò then chốt trong huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trải qua 25 năm, TTCK Việt Nam ngày càng phát triển vượt bậc cả về khung khổ pháp lý, cấu trúc thị trường, quy mô, thanh khoản, chất lượng, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nhìn lại những ngày đầu thành lập, thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp, quy mô vốn hóa chỉ khoảng 0,2% GDP. Đến nay, thị trường có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia thị trường, với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt gần 100% GDP. TTCK cũng đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và các tổ chức kinh tế, đặc biệt là kênh đầu tư hấp dẫn với hơn 10 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong, ngoài nước.

“TTCK đã góp phần huy động được hàng triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và là một trong các trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, bên cạnh hệ thống ngân hàng và bảo hiểm. TTCK Việt Nam đã cho thấy vai trò, đóng góp hiệu quả trong từng chặng đường phát triển của kinh tế đất nước; từ đó đã khẳng định là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế và doanh nghiệp”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị ngành chứng khoán quán triệt tinh thần, triển khai quyết liệt một nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả của thị trường.

Thứ 2, tổ chức vận hành thị trường một cách an toàn, ổn định, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao tính minh bạch và kỷ cương thị trường.

Thứ 3, tiếp tục tái cơ cấu các trụ cột của thị trường hiệu quả, tăng cường nhà đầu tư tổ chức, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trên thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nhà đầu tư.

Thứ 4, thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, vừa phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới.

Thứ 5, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư; thúc đẩy hợp tác quốc tế toàn diện, có chiều sâu, nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi, qua đó thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

“Với nền tảng thành quả của 25 năm qua, TTCK Việt Nam sẽ sớm được nâng hạng lên thị trường mới nổi, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập”- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Với sự phát triển của TTCK Việt Nam như hiện nay, không thể không kể đến sự đóng góp của các thành viên tham gia thị trường, đặc biệt là doanh nghiệp.

Chia sẻ về hành trình một phần tư thể kỷ gắn bó với TTCK Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) – một trong trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn HOSE cho biết, cuối thập niên 1980, REE dù là doanh nghiệp nhà nước với hơn 200 lao động, vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, việc làm và bị ràng buộc bởi cơ chế kế hoạch hóa. Bước ngoặt đến từ quyết sách “Đổi mới” của Đảng và Nhà nước năm 1986 và Nghị định 102 về thí điểm cổ phần hóa, giúp REE trở thành doanh nghiệp đầu tiên thực hiện cổ phần hóa vào tháng 12-1993. Năm 2000, khi HOSE được thành lập, REE tiếp tục tiên phong niêm yết, mở ra cơ hội mới trong huy động vốn.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, TTCK không chỉ là kênh vốn hiệu quả mà còn thúc đẩy minh bạch, thanh khoản và sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp”- bà Thanh Mai khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Thanh Mai cũng cho biết, trải qua 25 năm niêm yết và vượt qua nhiều biến động, REE luôn giữ vững chiến lược phát triển bền vững. Dù kênh vốn hiện đã đa dạng, nhưng REE vẫn xem phát hành cổ phiếu là phương thức huy động an toàn, minh bạch và hiệu quả. “Hiện giá cổ phiếu REE đã tăng hơn 4,3 lần so với ngày đầu niêm yết. Nếu tính cả cổ tức, REE tăng hơn 60 lần. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng hạng. Doanh nghiệp kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng, qua đó càng mở rộng cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển, niềm tin mạnh mẽ và sự quyết tâm cao độ”- bà Thanh Mai chia sẻ.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Quỹ VinaCapital. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Quỹ VinaCapital cùng chung nhận định: trong suốt 25 năm qua, TTCK đã đóng vai trò tiên phong trong quá trình chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Nhìn về tương lai, vai trò của TTCK sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong việc giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu dài hạn, bao gồm sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân và tự chủ tài chính quốc gia.

“Việc tiếp tục phát triển của thị trường tài chính là yếu tố then chốt để Việt Nam có thể huy động nguồn vốn trong nước và thúc đẩy khả năng vươn lên của nền kinh tế. Trong đó, chìa khóa để thị trường phát triển bền vững là do các nhà đầu tư tổ chức đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy các đợt IPO và tiên phong trong các sản phẩm mới như quỹ hưu trí, quỹ hạ tầng và quỹ đầu tư bất động sản (REITs) nhằm hướng đến phát TTCK minh bạch, tự do hóa hơn và hội nhập quốc tế vững chắc.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCK Nhà nước

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCK Nhà nước, cho biết, ngành chứng khoán cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng cường minh bạch, kỷ cương, kỷ luật thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, nhà đầu tư tham gia thị trường; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

NHUNG NGUYỄN