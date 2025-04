Ngày 25-4, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an công bố và trao quyết định cho 3 sĩ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan.

3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan gồm: Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Đoàn (Học viện Chính trị Công an nhân dân); Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam (Học viện An ninh nhân dân); Đại úy Trần Mỹ Linh (cán bộ Công an tỉnh Nam Định), đã được trao quyết định, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 sĩ quan công an

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cử 4 tổ công tác đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan; Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) và 1 sĩ quan làm việc tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (Hoa Kỳ); đồng thời, đang tiếp tục xin chủ trương của Ban Bí thư để cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi trong năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà còn là trách nhiệm của người sĩ quan công an nhân dân được lựa chọn, đại diện cho hình ảnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ niềm tự hào với 3 sĩ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an tiếp tục xác định hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự mà lực lượng công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Việc cử tổ công tác số 5 tiếp tục là hoạt động khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ủng hộ mạnh mẽ mọi nỗ lực để Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình, góp phần ngăn chặn xung đột tái diễn, bảo đảm hòa bình và an ninh bền vững cho thế giới.

ĐỖ TRUNG