30 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025

SGGPO

Tối 26-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025 cho 30 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu.

Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025

Nhận giải thưởng năm nay là những thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các cá nhân được trao giải là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho trên 400 lao động và gần 1.000 lao động theo mùa vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cá nhân được trao giải là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng/năm
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết qua 20 năm tổ chức, đã có 2.158 “Nhà nông trẻ xuất sắc” trên khắp cả nước được tôn vinh. Trong đó, có nhiều gương thanh niên sau khi nhận giải thưởng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

