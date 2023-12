308 hộ dân bị “treo” sổ hồng vì 34,8m² đất tranh chấp

308 hộ dân thuộc chung cư An Phú Đông, quận 12, TPHCM đã có đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng và Báo SGGP về việc bị “treo” sổ hồng do chung cư phát sinh tranh chấp phần diện tích 34,8m² đất với hộ dân kế bên.

Quyền lợi bị ảnh hưởng

Ông Trần Văn Đồng, Trưởng Ban Quản trị nhà, chung cư An Phú Đông, quận 12, kể: năm 2018, chung cư được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hơn ba năm sau, cư dân ở đây được chủ đầu tư là Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo tập hợp hồ sơ nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng). Thế nhưng, đến ngày 13-6-2023, chủ đầu tư thông tin đến các cư dân rằng hồ sơ không được Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM tiếp nhận do phát sinh tranh chấp chồng ranh giữa khu đất xây dựng chung cư với phần đất của một hộ dân kế bên. Vụ việc hiện do Tòa án nhân dân quận 12 thụ lý.

Đối với cư dân chung cư, việc bị tạm ngưng cấp sổ hồng đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng. Anh Nguyễn Văn Thịnh (ngụ tại căn hộ 12A16, chung cư An Phú Đông) tâm sự, gia đình anh rất vui mừng khi được chuyển về sinh sống trong chung cư mới, thỏa mãn giấc mơ an cư và mong muốn sớm được nhận sổ hồng.

“Thế nhưng khi nghe Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM không tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận, mọi người cảm thấy hụt hẫng, bởi sẽ bị ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch và quyền lợi chính đáng, muốn thế chấp căn hộ vay tiền để đầu tư, làm ăn gì cũng không được”, anh Thịnh nói.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, chung cư An Phú Đông có 1 block, phần đất đang tranh chấp có diện tích 34,8m² ở phía trong tường rào của sân chung cư, nằm bên tay phải từ cổng chính đi vào. Trên khu đất này, một nửa đã được rải thảm bê tông, lát gạch làm nơi để xe máy, ô tô của cư dân, nửa còn lại là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, làm nơi để thùng đựng rác.

Chờ đến bao giờ?

Theo đơn kiện của ông T.Đ.C., diện tích đất tranh chấp là phần chồng lấn ranh giữa hai giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn được Sở TN-MT TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT74310 (cấp ngày 16-5-2018); ông N.X.T được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH10105 (cấp ngày 6-12-2017), cập nhật biến động cho ông T.Đ.C và bà N.P.T ngày 30-1-2018.

Ông Trần Văn Đồng cho biết: sau khi làm việc với một số đơn vị liên quan, Ban quản trị chung cư An Phú Đông nhận thấy việc chồng ranh (nếu có) là thuộc về trách nhiệm của đơn vị đo đạc và của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Do vậy, ban quản trị chung cư kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân, bởi lỗi chồng ranh không phải do cư dân. Dự án đã được xây dựng theo đúng bản vẽ được phê duyệt và được cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng nghiệm thu; Sở TN-MT TPHCM đã ban hành công văn số 6701/ STNMT-QLĐ ngày 15-8-2022 thông báo kết quả kiểm tra của Tổ liên ngành là dự án đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn, việc tranh chấp này không ảnh hưởng đến việc cấp sổ hồng cho 308 căn hộ ở chung cư An Phú Đông vì phần diện tích đất tranh chấp không nằm trong diện tích xây dựng các căn hộ. Trường hợp nếu chồng lấn ranh là đúng thì chỉ ảnh hưởng đến diện tích khuôn viên công cộng của dự án. Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở TN-MT TPHCM, UBND quận 12, Tòa án nhân dân quận 12 kiến nghị có biện pháp xử lý, giải quyết sớm vụ việc để người dân được cấp sổ hồng, được đảm bảo quyền lợi chính đáng, được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp việc tranh chấp được xét xử xong, nếu cần điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, công ty sẽ chấp hành thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận cho cư dân theo phán quyết của tòa án cũng như quy định của pháp luật.