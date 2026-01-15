32 tỉnh, thành phố ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Phía Bắc sắp có đợt rét đậm rét hại. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, từ ngày 21 đến 25-1, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 21-1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 22 đến 23-1, vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 23 đến 25-1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trước diễn biến trên, tối 15-1, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND 32 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Đối với các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh, rét đậm, rét hại; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần rà soát phương án ứng phó, đặc biệt chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; tuyệt đối không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi che chắn, gia cố chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và các loại cây trồng khác.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, Ban Chỉ đạo yêu cầu theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các địa phương cần duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Công văn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ký ngày 15-1.

PHÚC HẬU