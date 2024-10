4 hóa chất vĩnh viễn trong nước uống có thể gây ung thư

Ngày 21-10, giới chức y khoa Australia đã khuyến nghị hạ giới hạn an toàn của 4 hóa chất vĩnh viễn (PFAS) trong nước uống. Đây là những hóa chất có thể tồn tại trong cơ thể con người và môi trường trong thời gian dài, có nguy cơ gây ung thư.

Australia xem xét về giới hạn an toàn của 4 hóa chất vĩnh viễn trong nước uống. Ảnh: ABC NEWS

Theo hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu y khoa và sức khỏe quốc gia, giới hạn an toàn của axit perfluorooctanoic (PFOA) trong nước uống cần được hạ từ 560 nanogram/lít (ng/l) xuống 200 ng/l, trong khi giới hạn an toàn của axit perfluorooctanesulfonic (PFOS) sẽ được cắt giảm từ 70 ng/l xuống 4 ng/l, do việc tiếp xúc với những hóa chất này tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn và thận.

Hội đồng cũng đề xuất giới hạn 30 ng/l đối với axit perfluorohexane sulfonic (PFHxS) và 1.000 ng/l đối với axit perfluorobutane sulfonic (PFBS) dựa trên bằng chứng về tác động lên tuyến giáp. Các giới hạn mới được thiết lập dựa vào kết quả các nghiên cứu trên động vật.

4 hóa chất vĩnh viễn trên nằm trong nhóm PFAS, gồm hơn 10.000 hóa chất tổng hợp được sử dụng trong các sản phẩm bao gồm bao bì thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo và dụng cụ nấu ăn. Từ tháng 12-2023, Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế đã tuyên bố PFOA là chất gây ung thư cho con người và là chất có khả năng gây ung thư. Theo một nghiên cứu ở 15 quốc gia mới công bố, hơn 99% mẫu nước uống đóng chai từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương đều ghi nhận sự hiện diện của PFOA và PFOS.



Đề xuất trên sẽ được tiến hành tham vấn công khai cho đến ngày 22-11. Sau đó, Chính phủ Australia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp dụng các giới hạn mới.

MINH CHÂU