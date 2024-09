5 đối tượng ở Lào Cai tung tin thất thiệt về mưa lũ

Đến nay, đã có 5 đối tượng bị triệu tập do đăng tải các thông tin không chính xác về tình hình mưa lũ và thủy điện.

Trong những ngày gần đây, Công an tỉnh Lào Cai tăng cường xử lý các đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống thiên tai.

Trường hợp mới nhất là Đ.T.A. (sinh năm 1986, trú tại phường Nam Cường, TP Lào Cai) đã bị triệu tập do đăng thông tin sai sự thật với nội dung “Trung Quốc tiếp tục xả 8 cửa lũ, Phố Mới Lào Cai bắt đầu chìm trong nước” lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, Đ.T.A. thừa nhận không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải và cam kết không tái phạm.

Đối tượng V.T.K.L được Công an xã Bảo Nhai mời đến làm việc

Trước đó, vào ngày 11-9, hai đối tượng khác là V.T.K.L (sinh năm 2000, trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà) và T.T.L (sinh năm 1997, tạm trú tại thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang) cũng bị triệu tập vì hành vi tương tự, liên quan nội dung “vỡ đập” thủy điện Bắc Hà.

Đối tượng T.T.L tại Công an xã Xuân Quang

Theo cơ quan chức năng, đây là nội dung sai lệch, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng công tác phòng chống thiên tai. Sau đó, cả hai đã thừa nhận đăng tải thông tin không đúng sự thật và cam kết không tái diễn.

Chiều 10-9, Công an xã Bảo Nhai và Công an xã Phong Niên (huyện Bắc Hà) cũng đã triệu tập Đ.N.Q (sinh năm 2001, trú tại thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai) và T.D.L (sinh năm 1995, trú tại thôn Cốc Sâm 1, xã Phong Niên) vì tung tin sai sự thật về sự cố “vỡ đập”. Tại cơ quan công an, cả hai đã tự gỡ thông tin sai và thừa nhận hành vi của mình.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục xác minh các tài khoản mạng xã hội khác như “Mi Liên” và “Loan Nấm” để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự.

PHÚC HẬU