500 doanh nghiệp ngành gỗ kết nối giao thương

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị cho biết, ngành gỗ đang gặp khó khăn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, do bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn sản xuất. Một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, xuất khẩu gỗ và lâm sản. Năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14,47 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022, giá trị xuất siêu đạt 12,3 tỷ USD. Đây là mức giảm mạnh mà ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu chưa từng gặp.

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ Hawa Expo 2024

Do vậy, việc xúc tiến giao thương là cần thiết để doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận đơn hàng xuất khẩu, sớm phục hồi sản xuất. Hội chợ năm nay thu hút 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm, trong đó hơn 80% là các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 20% còn lại bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài. Hội chợ năm nay cũng thu hút lượng lớn doanh nghiệp chuyên thiết kế, cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện, dịch vụ phụ trợ trong và ngoài nước. Đây là những mắt xích quan trọng để tạo ra chuỗi cung ứng bền vững của ngành.

“Tính đến thời điểm hiện tại, hội chợ Hawa Expo 2024 đã thu hút hơn 4.000 lượt khách quốc tế đăng ký tham quan, hơn 160.000 lượt tìm hiểu chương trình từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ xuất khẩu chính của doanh nghiệp Việt Nam. Thông tin của hội chợ đã phủ sóng tại 100 quốc gia, xuất hiện trên hơn 15.000 bản tin” Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Hawa Expo 2024 thông tin.

Nhiều doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại hội chợ Hawa Expo 2024 nhằm tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết của các hiệp hội để kiến tạo sự hỗ trợ xuất khẩu mang tính đại diện của ngành gỗ Việt Nam. Hội chợ cũng góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của thành phố như du lịch, bán lẻ, vận tải… tạo ra mức tăng trưởng kinh tế sinh động của TPHCM và cả nước.

ÁI VÂN