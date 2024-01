60% mô hình dự báo nhiệt độ miền Bắc sắp xuống dưới 10 độ C

Miền Bắc đang tạnh ráo dần trở lại. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Tổng cục Khí tượng - thủy văn, hiện nay có tới gần 60% mô hình dự báo thời tiết cho ra kết quả dự báo về đợt rét đậm rét hại tuần sau ở phía Bắc xuống dưới 10 độ C, có mô hình còn cho kết quả dự báo nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi xuống tới - 1 độ C.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho rằng, để có thể nhận định chính xác, cần phân tích đầy đủ các yếu tố mới có thể cho ra kết quả sát thực nhất.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, qua phân tích hiện trạng của hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong khoảng ngày 20 hoặc 21-1, có khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở phía Bắc nước ta.

Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia là nhiệt độ ở vùng núi Bắc bộ sẽ xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi xuống dưới 0 độ C.

Hôm nay 18-1, Hà Nội và miền Bắc đã tạm ngớt mưa, trời hửng nắng ấm cho đến trước khi có không khí lạnh tái xuất. TPHCM và miền Đông Nam bộ tiếp tục ngày nắng đến nắng nóng, chiều có nơi mưa rào trái mùa. Hình thái nắng nóng ở Nam bộ đang được dự báo kéo dài đến giáp Tết Nguyên đán 2024. Đỉnh nhiệt buổi trưa có thể thường xuyên ở mức 35 độ C.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2024, tổ chức chiều 17-1, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), thông tin, năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 1.145 trận thiên tai (21/22 loại hình), đã làm 169 người chết, mất tích (giảm 3% so với năm 2022), thiệt hại kinh tế ước tính 8.236 tỷ đồng (bằng 42% so với năm 2022).

VĂN PHÚC