Năm 2024, nguy cơ mưa đá gia tăng, El Nino kéo dài đến tháng 4

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa đá xảy ra trong thời gian tới. Ảnh tư liệu: SGGPO

Báo cáo của cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến tháng 4, xác suất El Nino còn tiếp tục duy trì lên tới 90%. Trên Biển Đông ít khả năng có bão, áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền, dưới tác động của El Nino, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta.

Tây Nguyên và Nam bộ cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các tháng chuyển mùa (4 và 5).

Báo cáo cũng nhận định, năm nay, hiện tượng nắng nóng ở Nam bộ (tập trung ở miền Đông), khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và Trung bộ đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 2 đến tháng 4, Tây Nguyên và Nam bộ ít khả năng mưa trái mùa, do đó tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, trên bình diện chung, do năm nay không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại (trong tháng 2 và 3) ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 2) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm”, theo báo cáo.

VĂN PHÚC