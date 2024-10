9 tháng, cơ quan thuế ban hành hơn 23.700 thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh của năm và tăng hơn 17 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 16/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 78%), trong đó có một số khoản thu lớn như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu từ phí và lệ phí, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước.

Có 28/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (82,7%). Cũng trong 9 tháng, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh đạt hơn 102.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cũng trong 9 tháng, cơ quan thuế đã ban hành hơn 23.700 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế (tổng số nợ thuế từ những cá nhân này là gần 51.000 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 9, cơ quan thuế đã thu được hơn 1.800 tỷ đồng từ gần 2.900 người đang bị tạm hoãn xuất cảnh.