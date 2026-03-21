Agribank đồng hành nâng cao năng lực chuyển đổi xanh của doanh nghiệp

Hai tham luận chính được trình bày tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn tổng quan, phác thảo nên một bức tranh toàn cảnh, giúp các doanh nghiệp định hình rõ nét lộ trình phát triển bền vững, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để tiệm cận hơn với những tiêu chí xanh chuẩn quốc tế.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, TPHCM với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước cần đi đầu trong phát triển kinh tế xanh và tài chính xanh, qua đó dẫn dắt quá trình chuyển đổi của nền kinh tế. Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, trong đó kinh tế xanh là một trong những động lực tăng trưởng mới.

Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TPHCM

Trong khuôn khổ hội thảo, Agribank - Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với HGBA, nhằm thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Đại diện các chi nhánh Agribank ký kết thỏa thuận cung ứng vốn với khách hàng

Từ thực tiễn hợp tác, tại hội thảo cũng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 chi nhánh Agribank và 3 khách hàng có dự án đầu tư trong lĩnh vực xanh với tổng hạn mức cho vay 702 tỷ đồng.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - khách hàng trực tiếp ký kết tại hội thảo cho biết: “Là công ty xuất khẩu gạo theo chuỗi, vấn đề liên kết với nông dân để cung ứng vật tư đầu vụ và vốn để thu mua lúa cuối vụ là rất quan trọng. Agribank đã cấp vốn tín dụng 435 tỷ đồng, đây là nguồn vốn kịp thời để công ty phục vụ cho sản xuất canh tác lúa gạo xuất khẩu”.

Ông Phạm Thái Bình cũng thông tin thêm: Năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã kết hợp với hợp tác xã và nông dân thực hiện thành công việc trồng lúa phát thải thấp và là doanh nghiệp xuất khẩu đầu tiên lô gạo phát thải thấp vào thị trường Nhật Bản. Hiện nay, doanh nghiệp đang tiếp tục xuất khẩu gạo phát thải thấp đi Úc và châu Âu. Có thể thấy, nguồn vốn của Agribank không chỉ để làm kinh tế mà còn là hỗ trợ quan trọng để ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam nói chung và của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Đại diện Ban chỉ đạo ESG Agribank và Ban tổ chức hội thảo nhận Chứng nhận Sự kiện bền vững từ Green Transition

Hội thảo được triển khai là mô hình Sự kiện bền vững, với các tiêu chí đo lường về chỉ số tiêu thụ carbon do Green Transition thực hiện. Chứng nhận Sự kiện bền vững được trao cho Agribank là minh chứng cho nỗ lực thực thi ESG trong mọi hoạt động, từ xã hội, môi trường đến quản trị.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Việt Hùng, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam nhấn mạnh: Là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn xác định rõ trách nhiệm tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong những năm qua, Agribank đã không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng theo hướng ưu tiên các dự án xanh, dự án thân thiện môi trường, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường đào tạo cán bộ Agribank, Phó trưởng Ban chỉ đạo ESG chia sẻ: Trong năm 2026, Agribank sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch triển khai Bộ tiêu chuẩn ESG trong toàn hệ thống, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Agribank trong giai đoạn tới; tiếp tục khẳng định cam kết tích hợp các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động ngân hàng, góp phần thúc đẩy tài chính xanh, phát triển kinh tế bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

HẢI AN - VPMN