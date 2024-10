Agribank triển khai nhiều hoạt động ngân hàng số hướng đến khách hàng

Cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Agribank E-Mobile Banking - Agribank Plus

Tăng cường các giải pháp an ninh, an toàn trên không gian số

Agribank đã triển khai đầu tư, nâng cấp hạ tầng và công cụ phục vụ công tác kết nối, triển khai thu thập dữ liệu khách hàng từ thẻ căn cước công dân gắn chip và làm sạch dữ liệu với Bộ Công an. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của Quy định số 2345/ QĐ-NHNN, từ 1-7-2024, Agribank đã triển khai các giải pháp kỹ thuật như: Thu thập dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu tích hợp trong thẻ căn cước công dân gắn chip đối với khách hàng; xây dựng cơ sở dữ liệu sinh trắc học đã được làm sạch (đối chiếu dữ liệu sinh trắc học thu thập được với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia do Bộ Công an quản lý); rà soát dữ liệu của khách hàng hiện hữu, cập nhật và làm sạch dữ liệu của khách hàng nhằm ngăn chặn rủi ro gian lận…

Phiên bản Agribank Plus được thiết kế và xây dựng theo 4 tiêu chí “PLUS”, bao gồm P trong Prime - Xuất sắc, L từ Leading - Dẫn đầu, U viết tắt của United - Gắn kết và S trong Smart - Thông minh, hiện đại. Đây là một bước chuyển mình đột phá không chỉ về giao diện, công nghệ và còn mở rộng hệ sinh thái tiện ích, mang đến khách hàng trải nghiệm liền mạch, tiện lợi từ máy tính (PC/laptop) đến các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng).

Điểm đặc biệt mà Agribank Plus mang đến chính là sự đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu. Thay vì khách hàng phải ghi nhớ nhiều tên đăng nhập, mật khẩu riêng như trước, nay chỉ cần 1 tên đăng nhập và 1 mật khẩu, người dùng có thể sử dụng Agribank Plus trên nhiều nền tảng khác nhau. Tên đăng nhập Agribank Plus cũng chính là số điện thoại khách hàng đăng ký với ngân hàng.

Phiên bản mới nhất của ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank - Agribank Plus

Bên cạnh các tính năng thanh toán, mua sắm hiện có, phiên bản Agribank Plus ra mắt thêm nhiều tính năng, dịch vụ mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng mọi lứa tuổi trên toàn quốc: Chuyển tiền đến nhiều người, đặt lịch chuyển tiền, tiền gửi tích lũy, auto bill tự động thanh toán nợ cước hàng tháng, đặt vé tàu thủy, đặt khám y tế, gửi tiền mừng cho nhiều người…

Nâng cao trải nghiệm số hướng đến khách hàng

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”, Agribank đã trình diễn các sản phẩm dịch vụ số đến lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và một số bộ, ngành, đồng thời hướng dẫn khách hàng trải nghiệm 6 sản phẩm tương ứng với 6 giải pháp ngân hàng số như: Giao dịch rút tiền bằng CCCD gắn chip, rút tiền bằng QR Code trên máy ATM không cần thẻ, dịch vụ ngân hàng số đa kênh dành cho khách hàng doanh nghiệp Agribank Corporate Ebanking, trục thanh toán Agribank Payment Hub tiên tiến; dịch vụ OPEN API và hệ thống thu thập, quản lý xác thực và làm sạch dữ liệu khách hàng tại quầy giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tính chính xác của các giao dịch.

Trong sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024, Agribank tiếp tục mang đến những sản phẩm dịch vụ nổi bật như thẻ chip nội địa, thanh toán qua mã QR, công nghệ không tiếp xúc (contactless) và định danh bảo mật eKYC. Đây là những công nghệ giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, đảm bảo sự an toàn và bảo mật trong mọi giao dịch.

Agribank cũng đã đồng hành cùng NHNN trong “Chuỗi sự kiện giáo dục tài chính 2024” dành cho sinh viên. Nhiều hoạt động trải nghiệm, minigame thú vị gắn với tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng và thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia, bao gồm: Mở tài khoản trực tuyến, đăng ký sử dụng ngân hàng hiện đại đa tiện ích Agribank Plus, phát hành thẻ sinh viên, thẻ Lộc Việt...

Tích cực thúc đẩy chuyển đổi số khu vực nông nghiệp nông thôn

Agribank là ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là ngân hàng duy nhất đi đầu trong việc triển khai các máy giao dịch tự động (ATM) từ năm 2003 đến khắp mọi miền của Tổ quốc từ vùng núi cao biên giới tới vùng sâu, vùng xa cũng như tới các đảo xa với gần 1.500 máy được đặt ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong tổng số hơn 3.300 ATM trên toàn quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tham gia tích cực hơn nữa việc đẩy lùi, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp và nông thôn, Agribank đã triển khai phát hành thẻ chip nội địa hai ứng dụng theo chuẩn VCCS - Thẻ Lộc Việt sử dụng công nghệ mới nhất trên thị trường, tích hợp hai ứng dụng trên một chip. Theo đó, Thẻ Lộc Việt là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank từ năm 2022, với lãi suất thấp, thời gian ân hạn dài, hồ sơ thủ tục đơn giản, tạo điều kiện để tất cả người dân có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với chi phí thấp, từ đó “lành mạnh hóa” thị trường tín dụng vi mô.

Ngoài ra, Agribank còn triển khai hiệu quả mô hình Ngân hàng số trong lĩnh vực thẻ nhằm tiết giảm chi phí vận hành, chi phí kiểm quỹ, tiếp quỹ ATM, giảm áp lực cho giao dịch tại quầy, gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, ngân hàng nghiên cứu, triển khai thử nghiệm mô hình Autobank áp dụng phương thức định danh khách hàng e-KYC bằng công nghệ sinh trắc học (cả khuôn mặt và vân tay) cho phép khách hàng đăng ký thông tin khách hàng (CIF) trực tuyến, đăng ký mở tài khoản trực tuyến, đăng ký phát hành thẻ, nhu cầu vay vốn trực tuyến thay vì phải vào quầy giao dịch… nhằm số hóa 100% dịch vụ cho khách hàng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục đầu tư phát triển các dịch vụ Mobile Banking, eBanking để đáp ứng nhu cầu khách hàng mọi lúc và mọi nơi.

Theo lãnh đạo Agribank, trong thời gian tới, ngân hàng tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số, chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động an toàn, hiệu quả, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Agribank tập trung đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, sáng tạo trong phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyển đổi số giúp Agribank nhận nhiều giải thưởng lớn Ông Nhữ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán, Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê Đến nay, Agribank đã có 12 ứng dụng/hệ thống công nghệ thông tin liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Ngân hàng số. Agribank tiếp tục vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín, ghi nhận những nỗ lực: Bằng khen của Thống đốc NHNN về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng, TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023, TOP 10 Thương hiệu ngân hàng Việt Nam trong 500 thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới... Gần đây nhất, nền tảng Agribank Open API được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024.

HẢI THANH