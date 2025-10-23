Ấm lòng chương trình “San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ”

Chiều 23-10, các cán bộ phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đã có mặt tại địa điểm quen thuộc, tất bật chuẩn bị nguyên vật liệu để sẵn sàng phục vụ bữa ăn chiều cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Trong cơn mưa nặng hạt, chương trình “San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ” lần thứ 6 - năm 2025 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Từ đầu giờ chiều, cán bộ MTTQ, các chi hội phụ nữ khu phố và các nhà hảo tâm đã có mặt tại một trụ sở ở phường Thủ Dầu Một chung tay chuẩn bị những phần thức ăn ấm áp nghĩa tình.

Tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn

Sau vài giờ chuẩn bị, 1.000 tô bánh canh gà và 1.000 chai nước sâm lạnh chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đã sẵn sàng phục vụ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bắt tay vào nấu những nồi bánh canh nghĩa tình

Những phần bánh canh gà nóng hổi đã sẵn sàng

Rất đông người già có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, nhặt ve chai xếp đã đến với chương trình “San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ”.

Bà Nguyễn Thị Giúp, 78 tuổi, ở khu phố Phú Cường 4 cảm động chia sẻ: “Bánh canh ngon lắm. Tôi đã ăn một tô, muốn xin thêm về cho cháu đỡ phần chi phí bữa ăn chiều”. Còn bà Nguyễn Thị Ba, khu phố Phú Cường 1 chia sẻ: “Tôi bán vé số. Nghe có chương trình, tôi lót dạ ổ bánh mì chay lúc trưa, để bụng ăn bánh canh gà”.

Bà con thưởng thức bữa chiều và những chai nước sâm mát lạnh

Bà Ba thì lại rất vui và ấm lòng khi đón tô bánh canh gà còn nóng hổi trên tay. Cũng như hàng trăm người lao động khó khăn, bà gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo phường và những thành viên đã chung nấu những bữa ăn ấm áp nghĩa tình.

Giữa chiều mưa lâm râm, những nụ cười hân hoan càng sưởi ấm thêm bầu không khí rộn ràng. Trao đi là nhận lại, lời cảm ơn chân thành của bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các ngành đoàn thể tiếp tục chung tay vì sự nghiệp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một quan tâm hỏi han bà con cô bác

