Tổ chức "Bữa cơm nghĩa tình quân dân" ở đặc khu Côn Đảo

Tại chương trình, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo và Ban chỉ huy PTKV 6, đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện và cùng ngồi ăn cơm thân mật với hơn 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm đã góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho bà con trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo gửi lời thăm hỏi ân cần đến bà con địa phương, đồng thời bày tỏ xúc động trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ PTKV 6 dành cho người dân đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Anh Nhựt phát biểu tại chương trình

Đồng chí khẳng định, Côn Đảo là vùng đất giàu truyền thống nghĩa tình, nơi mỗi việc làm nhân văn, dù nhỏ bé, cũng góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, tạo nên sức mạnh đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. “Những bữa cơm ấm áp này sẽ góp phần thắt chặt thêm tình cảm, củng cố niềm tin của người dân với lực lượng vũ trang, với Đảng và chính quyền địa phương”, đồng chí Nguyễn Anh Nhựt bày tỏ.

Tại chương trình, Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 6, đặc khu Côn Đảo, khẳng định: "Chúng tôi xem đây là nhịp cầu nối gắn kết tình cảm giữa quân với dân, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi người lính đang công tác nơi đảo xa. Ban Chỉ huy PTKV 6 sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm để duy trì chương trình, góp phần vun đắp tình quân dân sâu nặng, hướng đến một Côn Đảo đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững”.

Bà con dùng bữa cơm nghĩa tình cùng bộ đội và cán bộ địa phương

Giữa cơn mưa tầm tã của những ngày mùa mưa ở đảo, hình ảnh bộ đội che ô, dìu các cô, các bác lớn tuổi ra về khiến nhiều người xúc động. Trong số những người dự bữa cơm hôm nay có bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1963), người đã sinh sống hơn 30 năm tại Côn Đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 6 ân cần thăm hỏi bà con dự chương trình

Bà Thanh chia sẻ, gia đình bà còn nhiều khó khăn và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, thăm hỏi từ chính quyền và các lực lượng vũ trang. Nắm chặt tay các chiến sĩ trước khi ra về, bà nói trong xúc động: "Côn Đảo của chúng tôi nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình. Nhờ có sự quan tâm của địa phương, của bộ đội mà bà con luôn cảm thấy mình được yêu thương, không ai bị bỏ lại phía sau".

THU HOÀI