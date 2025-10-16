Tết Bính Ngọ này, khắp nơi sẽ có “Bữa cơm tất niên công đoàn”

Hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang chuẩn bị chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho công nhân lao động trên cả nước. Điểm mới năm nay, khắp nơi sẽ có “bữa cơm tất niên” do công đoàn tổ chức.

Năm nay, khắp nơi sẽ có bữa cơm tất niên của tổ chức công đoàn. Ảnh minh hoạ: BÁO LAO ĐỘNG

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký ban hành kế hoạch số 34 về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo kế hoạch này, Công đoàn Việt Nam sẽ huy động tối đa nguồn lực để mọi đoàn viên, người lao động đều có tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Chủ đề của chương trình năm nay là “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết”.

Theo đó, các hoạt động chăm lo sẽ được triển khai đồng bộ từ Tổng Liên đoàn đến các cấp cơ sở. Ở cấp Tổng Liên đoàn, sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà và chúc tết người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu vùng xa, những ngành nghề nặng nhọc hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi suất quà tết dự kiến trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là hiện vật).

Tổng Liên đoàn cũng sẽ tổ chức chương trình “Chợ Tết công đoàn - xuân 2026” theo hai hình thức (như các năm trước): trực tiếp tại địa phương có đông công nhân (dự kiến Hà Nội hoặc TPHCM) và trực tuyến thông qua phát hành mã giảm giá cho đoàn viên. Các hoạt động tại chợ tết sẽ cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, giảm giá hoặc tặng sản phẩm “0 đồng”, khám sức khỏe, cấp phát thuốc, thay dầu xe máy miễn phí cho người lao động…

Điểm đặc biệt năm nay, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên công đoàn” với suất ăn trị giá 70.000 đồng từ nguồn tài chính công đoàn cùng sự đóng góp từ xã hội hóa. Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động gặp gỡ, chia sẻ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó.

Bữa cơm tất niên công đoàn sẽ giúp người lao động gắn kết hơn. Ảnh: BÁO LAO ĐỘNG

Cùng với đó, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục tổ chức “Tết sum vầy”, “Tết không xa nhà”, các chuyến tàu, xe và máy bay đưa - đón người lao động về quê đón tết, đặc biệt ưu tiên công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các liên đoàn lao động chủ động cân đối tài chính, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tết với mức tối đa 1 triệu đồng/suất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết Bính Ngọ năm nay sẽ lớn hơn các năm trước, thể hiện rõ vai trò, dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ và đồng hành cùng người lao động. Các cấp công đoàn được giao chủ động hơn trong điều hành, phân bổ kinh phí và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm mọi hoạt động chăm lo đều hướng về cơ sở, đến tận tay công nhân, người lao động.

Ước tính Tết 2026, sẽ huy động khoảng 6.000 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và người lao động trên cả nước. Năm nay, quy mô và nguồn lực dự kiến tăng thêm 10-15%, tập trung cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức “Chợ Tết công đoàn”, “Tết sum vầy” và “Bữa cơm tất niên công đoàn”.

PHÚC HẬU